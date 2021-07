Papież odprawi modlitwę Anioł Pański ze szpitala

Watykan informuje, że papież wraca do sił i chodzi samodzielnie oraz pracuje, ale nie czuje się jeszcze na tyle dobrze, by wrócić do Watykanu na niedzielną modlitwę Anioł Pański.

Papież poprowadzi modlitwę z kliniki Gemelli - wynika z komunikatu opublikowanego przez Watykan.

Oznacza to, że rekonwalescencja papieża potrwa dłużej niż siedem dni, jak pierwotnie szacowano.

Media spekulowały wcześniej, że 84-letni papież może zostać wypisany ze szpitala w sobotę w nocy, albo w niedzielę rano, tak aby mógł poprowadzić modlitwę Anioł Pański już w Watykanie.