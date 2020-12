Dr Krzysztof Koźmiński: Przetarg na 5G, czyli jak nie realizować procesu decyzyjnego

- merytoryczne rozwiązania w niej zawarte (m.in. koncepcja przyznania Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa kompetencji prowadzenia tzw. ocen ryzyka dostawcy sprzętu lub oprogramowania, czyli postępowań ocennych w stosunku do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w oparciu o arbitralne i mgliste kryteria, jak na przykład prawodawstwo państwa dostawcy „w zakresie ochrony praw obywatelskich i praw człowieka", mogące doprowadzić do wykluczenia dostawcy z rynku, a także drakońskie sankcje wobec negatywnie ocenionych przedsiębiorców),

- wymóg, by co najmniej jeden członek zespołu posiadał doświadczenie w obsłudze prawnej co najmniej jednego projektu związanego z sieciami 5G (co rodzi wysokie ryzyko – z uwagi na prawdopodobieństwo wcześniejszej współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi uczestniczącymi w przetargu – konfliktu interesów);