Smog jak króliczek

Jednym z wyznaczników odpowiedzialnej działalności samorządu jest jego stosunek do smogu. Jest burmistrz Grodziska Mazowieckiego, który – nie patrząc na źle przygotowany rządowy program „Czyste powietrze" – z gminnego budżetu finansuje wymianę kotłów, ale są też wójtowie i burmistrzowie, którzy za nic nie chcą dostrzec dymu spowijającego ich gminy. Pamiętam żenujące tłumaczenia włodarzy małopolskich samorządów, którzy przez dwa–trzy lata nie chcieli widzieć problemu i szukać rozwiązania. Za to królewskie miasto Kraków ambitnie podeszło do sprawy i po kilku latach programu wymiany kotłów wprowadziło zakazy palenia węglem i drewnem kominkowym. Zaczęły się sypać pierwsze mandaty, i dobrze.

