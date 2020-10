Zakaz reklamowania czy zakaz komunikowania

Z tego powodu 24 stycznia 2019 r. Komisja Europejska wystosowała do rządu polskiego wezwanie do usunięcia uchybienia (Letter of formal notice) w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy w sektorze usług (naruszenie art. 56 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dyrektywy usługowej). Rząd polski przesłał odpowiedź do Komisji Europejskiej i nie zastosował się do tego wezwania. Wobec tego 2 lipca 2020 r. Komisja Europejska wystosowała do rządu polskiego uzasadnioną opinię (Reasoned Opinion) w tej sprawie. Czas oczekiwania przez KE na odpowiedź mija z początkiem października. W przypadku braku usunięcia uchybienia sprawa zostanie skierowana do TSUE.