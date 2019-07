Dlaczego wojna handlowa jest możliwa

Po drugie dlatego, że Donald Trump nie uważa wolnego handlu za coś korzystnego dla obu stron. Jest deweloperem, specjalistą od pojedynczych „deali", w których jedna strona zyskuje wtedy, kiedy uda jej się przycisnąć drugą do ściany. W jego prostej wizji gospodarki – jako wielkiego biznesu – zyskujemy, jeśli komuś coś sprzedajemy, a tracimy, jeśli musimy od niego coś kupić. A jeśli, nie daj Boże, mamy deficyt, to znaczy, że zostaliśmy wystrychnięci na dudka. Ekonomia wie, że to nieprawda. Ale polityka rządzi się swoimi prawami.

Po trzecie dlatego, że Donald Trump najwyraźniej czuje, że taka polityka podoba się jego wyborcom. Obiecał im, że wykorzystując siłę gospodarczą Ameryki, przyciśnie sprytnych Azjatów i Europejczyków do muru i zmusi ich do tego, by przenieśli do USA swoje fabryki i miejsca pracy. To się oczywiście nie uda – jeśli nawet fabryki powrócą do USA, to będą one obsługiwane przez roboty, a nie przez robotników. Ale wojnę handlową wywołać zawsze można. Tak jak w roku 1904 car Mikołaj II, dla zwiększenia popularności, celowo wywołał „małą, zwycięską wojenkę" z Japonią, zaczynając proces upadku Rosji.