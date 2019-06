Ofiary księży pedofilów milczą latami

Sprawcy przestępstw czują się bezkarni tylko dlatego że są duchownymi mówi mec. Anna Frankowska, Prawnik Pro Bono 2018 i pierwszy w Polsce prawnik o statusie starszego partnera w międzynarodowej kancelarii, który wybrał pracę w fundacji.

W drugiej połowie 2017 r, skontaktował się ze mną rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar z prośbą, żebym pomogła Markowi Lisińskiemu, ówczesnemu prezesowi fundacji „Nie lękajcie się" przygotować się na konferencję międzynarodową organizacji zrzeszającej ofiary pedofili z całego świata. Pomogłam m.in. przetłumaczyć wytyczne episkopatu polskiego dotyczące tego, jak księża mają radzić sobie z ofiarami pedofilii. I tak moja współpraca z fundacją zaczęła rozwijać się. Razem z posłanką Joanną Scheuring-Wielgus oraz warszawską radną Agatą Diduszko-Zyglewską pracowałam nad kilkoma projektami. W październiku 2018 r. fundacja opublikowała mapę pedofilii w kościele. A w lutym 2019 r. światło dzienne ujrzał raport o naruszeniach prawa świeckiego i kanonicznego przez polskich biskupów, w którym wykazaliśmy, że hierarchowie kościelni chronią sprawców pedofilii. Przekazaliśmy osobiście ten raport papieżowi Franciszkowi.Aktywnie uczestniczę również w pracach komitetu, utworzonego przez fundację oraz członków Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk, który opracowuje projekt obywatelskiej ustawy o Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia. Nadzorowałam również powstanie konsorcjum firm prawniczych, które na bieżąco wspierają ofiary. Na początku tego roku fundacja otworzyła centrum pomocy ofiarom, w którym na pełnym etacie pracuje psycholog, jest więc i bezpieczne miejsce, gdzie ofiary mogą się regularnie spotykać i uzyskać pomoc.Myślę, że duży wpływ na to ma specjalny status kościoła w Polsce, ale nie tylko. W większości wypadków nie dochodzi do zgłoszenia molestowania seksualnego, ani do procesów o zadośćuczynienie. Ofiary wstydzą się powiedzieć rodzinie. A jak się odważą, nikt im nie wierzy. „Jak to ksiądz ciebie molestował? Nie, to nie możliwe. Zmyślasz!" Zwykle też ofiary księży dopiero po 40–tce są gotowe mówić, co ich spotkało w dzieciństwie.Wstydzą się. W USA przeprowadzono badania, że średnia wieku to 52 lata. Dopiero wtedy czują się na siłach. „Przepracują" winę. Wychodzi to też czasami w trakcie terapii związanej z nałogiem. Ofiary pedofili są bowiem często uzależnione od alkoholu, narkotyków.Nie. Polskie prawo przewiduje, że przedawnienie przestępstw na tle seksualnym następuje, jak ofiara kończy 30 lat. Po tym terminie co do zasady nie można już składać pozwów. Możemy więc wesprzeć ofiary pedofilii jedynie psychologicznie. Czasami zdarza się, że do fundacji przychodzą osoby młodsze, przed 30-dziestką, ale kościół robi wszystko, by nie poszły na policję. Mimo, że wewnętrzne wytyczne kościoła oraz dokumenty papieskie obligują hierarchów kościelnych do ujawniania tego rodzaju przestępstw, podobnie zresztą jak kodeks karny. Wtedy sprawcy unikają kary.Niestety często tak się dzieje. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. W ramach prac nad projektem ustawy o Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia, chcemy zaproponować zmiany w prawie umożliwiające złożenie pozwów mimo, że sprawa uległa przedawnieniu. Takie przepisy obowiązują m.in. w USA. Tam w niektórych przypadkach dopuszcza się złożenie pozwu, choć doszło do przedawnienia. Chcemy, by nasza ustawa przewidywała krótki okres na składanie pozwów i skarg do wydziałów cywilnych i karnych sądów powszechnych. Kościół broni się, że nie kościół jako instytucja jest odpowiedzialny za przestępstwa pedofilii, tylko ksiądz który dopuścił się molestowania, a ten oczywiście nie ma żadnego majątku. W ubiegłym roku zapadł pierwszy wyrok w Poznaniu. Sąd zobowiązał Towarzystwo Chrystusowe do zapłaty miliona złotych zadośćuczynienia. Liczę na to, że takich wyroków będzie coraz więcej. Choć jest to bardzo trudne.Propozycja, by komisja zajęła się wszystkimi ofiarami pedofilii jest próbą rozmycia problemu, ponieważ tylko kościół jako instytucja ukrywa pedofilów. Oczywiście są przypadki pedofilii np. wśród nauczycieli, ale nie słyszeliśmy o tym, by go z tego powodu przenoszono do pracy w innej szkole. Natomiast w kościele jest to dość powszechna praktyka. Przenosi się niewygodnych kapłanów z parafii do parafii. Proponujemy, by komisja była niezależna od państwa i władz kościelnych. Chcemy, aby miała prawo wglądu do akt kościelnych oraz podejmowała działania, które będą zmierzały do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych.Musimy pamiętać, że Marek Lisiński to nie fundacja. Jak tylko powzięliśmy informację o wyłudzeniu przez niego pieniędzy od podopiecznej fundacji, doprowadziliśmy do jego dymisji. Nie będę ukrywać, że fundacja jest w trudnej sytuacji, ale jesteśmy jedyną fundacją w Polsce, która pomaga ofiarom pedofili w kościele. Jak przestanie istnieć, ofiary księży zostaną same ze swoim problemem. A na to się nie godzę. Proszę też pamiętać, że w fundacji pracuje skromny póki co zespół osób, który jednak przyczynił się do upowszechnienia tematu pedofilii w kościele i stworzył zalążki organizacyjne do pracy na szerszą skalę. To dopiero jednak początek i najtrudniejsze dopiero przed nami.Już w styczniu wiedziałam, że nie będę w stanie pracować i w kancelarii i w fundacji. Musiałam wybrać. I postanowiłam wybrać fundację. Zrezygnować z kancelarii. Od końca maja mam już status emerytowanego partnera. Teraz potrzebuję kilku tygodni na podjęcie decyzji, jak dalej będzie wyglądała moja praca w fundacji. Serce mówi mi jasno, co mam zrobić. Ale wiem, że dużym wyzwaniem będzie kwestia radzenia sobie psychicznie z ogromem cierpienia podopiecznych fundacji.Faktycznie, jestem chyba pierwszym partnerem, który podjął taką decyzję. Mogę też śmiało powiedzieć: tak, wykazałam się odwagą. Jak zresztą kapituła nagrody, która nagrodziła mnie za działalność na rzecz ofiar pedofilów księży. To bardzo trudny i niewygodny problem w Polsce. Dziękuję za odwagę i wybór.Wszystko zaczęło się od mojego spotkania z Sylwią Zarzycką i od założonej przez nią fundacji Między Niebem a Ziemią. Całe swoje życie zawodowe pomagałam ludziom w przeróżny sposób. Uważam, że jest to mój przywilej. Czuję się zaszczycona , że mogę się z innymi dzielić i wspierać. Ale dzięki Sylwii miałam pierwszy raz kontakt z podopiecznymi jej fundacji i wyszłam ze swojej strefy komfortu. Podziwiam Sylwię, że nie tylko pomaga finansowo, ale stworzyła miejsce dla matek, które mogą dostać wsparci psychiczne. Wpadłam też na pomysł, by zorganizować matkom chorych dzieci wyjazd fotograficzny. Ten wspólny weekend wiele mnie nauczył. A potem pojawiła się w moim życiu fundacja „Nie lękajcie się". Uważam, że każdy prawnik raz na jakiś czas powinien wyjść ze swojej strefy komfortu, ponieważ życie to nie tylko paragrafy i przytulny gabinet. To coś więcej. rozmawiała Renata Krupa-Dąbrowska