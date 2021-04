Urszula Brzezińska-Grzęda: czy polskim spółkom w czasie pandemii zagrażają wrogie przejęcia?

Pod koniec marca 2020 r. Komisja Europejska, w związku z wybuchem pandemii COVID-19, wezwała rządy państw należących do Unii Europejskiej do zachowania wzmożonej czujności i opublikowała wytyczne dotyczące szczegółowego monitorowania inwestycji zagranicznych w europejskie aktywa strategiczne przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

Szereg państw członkowskich stosunkowo szybko, wprowadziło do swojego ustawodawstwa krajowego bądź wzmocniło już istniejące mechanizmy chroniące przedsiębiorców przed wrogimi przejęciami przez podmiotu spoza Unii Europejskiej. Próg kwalifikujący do automatycznej kontroli nabycia udziałów w krajowych spółkach przez podmioty zagraniczne został obniżony (do 10%) w takich krajach jak Hiszpania czy Francja, przy przedmiotowym rozszerzeniu sektorów gospodarki objętych ochroną. Swoje ustawodawstwo uszczelniły również takie kraje jak Niemcy czy Włochy.