Krzysztof Adam Kowalczyk: Kryzys to pora na porządki

Minister finansów Tadeusz Kościński planuje nowelizację budżetu za dwa–trzy miesiące. Jak mówi w wywiadzie dla Reutersa, trudno zdecydować się na duży deficyt, skoro nie wiadomo, jaki kształt przybierze odbicie gospodarki po pandemii – jeśli litery L lub U, „wtedy potrzebować będziemy więcej amunicji". I on, i przemawiający w Sejmie premier Mateusz Morawiecki liczą na dostawy owej amunicji z Unii oraz proponują, by szukać jej poza narodowymi budżetami. Premier popiera pomysł unijnych podatków: cyfrowego, od korporacji międzynarodowych i od transakcji finansowych, a także – uwaga – od śladu węglowego.

Recesja, w jaką wchodzimy, mocno zmniejszy dochody państwa i zwiększy wydatki, a deficyt wystrzeli. Trzeba więc szybko szukać oszczędności w kosztownych i kontrowersyjnych inwestycjach finansowanych przez państwo. Np. zrezygnować z budowy przekopu Mierzei Wiślanej, słupek wbity przez prezesa Kaczyńskiego oddać do muzeum, a wykarczowany już teren zalesić (miłośnicy przyrody zrobią to pewnie bezpłatnie).

Pod lupę powinny trafić państwowe fundusze centralne. Wiele, jak FUS czy Fundusz Pracy, nie budzi kontrowersji. Jednak lista jest przerażająco długa (około 40 pozycji!), a efektywność często marna, co pokazuje kontrola NIK w Funduszu Sprawiedliwości. Większość tych instytucji trzeba zlikwidować, a dochody i funkcje przenieść do budżetu, do którego wpadłoby dzięki temu ok. 10 mld zł potrzebnych na walkę ze skutkami pandemii. Co warto rozważyć, przygotowując nowelizację budżetu. Są na to jeszcze dwa–trzy miesiące.