Tomasz Pietryga: Plan B dla szkół niezbędny na czas epidemii koronawirusa

Bądźmy szczerzy, dzieci nie wrócą do szkół po 27 marca. Rząd musi pilnie uruchomić alternatywny system edukacji, inaczej uczniowie stracą rok.

Przy obecnym tempie rozprzestrzeniania się wirusa trudno zakładać, że za dwa tygodnie szkoły zostaną otwarte. Jeżeli rząd podjął decyzję o ich zamknięciu przy 20 zakażonych ludziach w kraju, trudno spodziewać się, aby się z niej wycofał, gdy ich liczba wkrótce może osiągnąć wynik czterocyfrowy, o czym informował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Również analizy amerykańskich czy brytyjskich naukowców zakładają, że szczyt zachorowań może przypaść na czerwiec. Jeżeli ten scenariusz sprawdzi się także w Polsce, rok szkolny bez nadzwyczajnych rozwiązań będzie stracony.

Polski system edukacyjny nie jest dziś przygotowany do nauki zdalnej. Poszczególne szkoły, nauczyciele – co jest godne uznania – podejmują „partyzanckie" działania, które mają pozwolić zachować ciągłość edukacyjną, jednak to...

