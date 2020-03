Krzysztof Adam Kowalczyk: Zachowajmy zimną krew

Większość z nas straty z inwestycji przeżywa mocniej niż ewentualne zyski – udowodnili w 1979 r. Amos Tversky i Daniel Kahneman, których teoria stała się jedną z podstaw ekonomii behawioralnej. I właśnie ona wyjaśnia w dużym stopniu dramatyczne spadki giełdowe z poniedziałku. Kolejna fala paniki wywołanej przez koronawirusa przekłuła balon dmuchany przez kilka lat hossy na światowych parkietach. Inwestorom z portfelami wypchanymi akcjami o wywindowanych kursach puściły nerwy, gdy ceny ropy zaliczyły największy jednodniowy spadek do 1991 r. Arabia Saudyjska ruszyła do wojny cenowej. Wystarczyło, że OPEC nie dogadał się z Rosją w sprawie zmniejszenia wydobycia i dostosowania do słabnącego w efekcie epidemii popytu w Chinach.

Gospodarka jednak potrzebuje więcej szczepionek. Bo choć wcześniej czy później epidemia wygaśnie, dając sygnał do odrabiania straty, to przedsiębiorstwa muszą do tego czasu przetrwać. Owszem, wiele z polskich firm w okresie koniunktury stworzyło sobie przyzwoitą poduszkę finansową, ale na jak długo ona starczy? I co stanie się z firmami słabszymi? Bez przychodów przecież nie będzie wypłat dla pracowników. I choć w normalnych czasach wypadanie z rynku słabszych podmiotów jest korzystne dla naszej gospodarki, która dzięki temu staje się silniejsza, to w czasie epidemii powinniśmy uczynić wszystko, by do masowych upadłości nie doszło.