Jerzy Kowalski: Konsument się ucieszy z nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta

Chodzi jednocześnie o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12. grudnia (tzw. rozporządzenie CPC) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2018 roku (tzw. dyrektywa ECN+). Jest w nich sporo nowości, które mają ułatwić i polepszyć życie konsumentom , dać im więcej ochrony prawnej, wzbogacić UOKiK o środki rażenia, gdy dochodzi do konfliktu czy starcia z podmiotami gospodarczymi, które naruszają konsumenckie uprawnienia. Co więc się zmieni, gdy projekty nowelizacji trafią do Sejmu i ustawodawca weźmie się do roboty (na razie regulacje są w konsultacjach społecznych).

Poniżej dalsza część artykułu