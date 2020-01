Przedsiębiorcy wszystkich branż, łączcie się!

Jest nas, przedsiębiorców w Polsce, ponad 2 miliony. Dużą część tej liczby tworzą osoby samozatrudnione i mikroprzedsiębiorstwa rodzinne. Ale ok. 300 tys. to przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy dojrzali i działający w większej skali, którzy są również pracodawcami dla 12 mln pracujących Polaków. Przedsiębiorcy to w znakomitej większości klasa średnia, ludzie lepiej niż przeciętna wykształceni i poinformowani. Świadomość silnego wpływu emocji społecznych na świat gospodarki i klimat pracy w firmach każe im interesować się wszystkim, co formuje otoczenie, w którym funkcjonują biznesowo. Ważne więc, by ich głos był brany przez rządzących pod uwagę w stopniu zauważalnym i większym niż w przypadku przeciętnego Kowalskiego.

