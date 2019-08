I znowu to samo…

Przenieśmy się w czasie, i to w czasy nie tak odległe, bo do drugiej połowy roku 2012. Z ust ówczesnego szefa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka pada deklaracja o dokumencie mającym „uwolnić energię budowlaną". Dzieje się to podczas wręczania nominacji członkom świeżo utworzonej komisji kodyfikacyjnej prawa budowlanego. Były uściski dłoni, potem kilka lat wytężonych prac, które zaowocowały przedstawieniem opinii publicznej najpierw tez, a później projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. I co z tego? Nic...