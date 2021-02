Stoltenberg: Wojska NATO nie wyjadą z Afganistanu, zanim nie nadejdzie właściwy czas

Ministrowie obrony państw NATO mają jeszcze w tym tygodniu omówić, czy talibowie postępują zgodnie z porozumieniem pokojowym, zawartym w Katarze w lutym zeszłego roku. Talibowie zobowiązali się do zerwania związków z Al-Kaidą i innymi organizacjami terrorystycznymi, oraz do zagwarantowania, że terytorium Afganistanu nie posłuży do przygotowania ataków na USA i ich sojuszników. W zamian zagraniczne oddziały miały wycofać się do 1 maja br.

