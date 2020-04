Opera Narodowa. "Carmen" dziś na VOD

Marcowe spektakle zostają odwołane, jednak Teatr Wielki - Opera Narodowa gra dla publiczności bez przerwy - poprzez platformę vod, bezpiecznie i w otwartym dostępie. #zostańwdomu, wpuść do niego operę i balet. W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, spektakle "Carmen" zaplanowane na dni 28, 29 oraz 31 marca zostają odwołane. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów Teatr Wielki - Opera Narodowa (TW-ON) pokaże operę online. "Carmen" będzie można obejrzeć w sobotę 28 marca, we wtorek 31 marca oraz w czwartek 2 kwietnia w otwartym dostępie pod adresem: vod.teatrwielki.pl . Wszystkie spektakle rozpoczną się o godzinie 19.00.

"Carmen" to jedna z najczęściej wystawianych oper na świecie. Nowatorska opera werystyczna od lat porywa słuchaczy niezwykłym temperamentem, hiszpańskim kolorytem i efektownością. Powoływana w kolejnych inscenizacjach historia cyganki-uwodzicielki to jednak nie tylko - jak zwykło się uważać - hymn na cześć życia z kultową uwerturą i Habanerą.



Andrzej Chyra - reżyser i Małgorzata Sikorska-Miszczuk - dramaturg zmierzyli się z anatomią zbrodni, a z historii miłosnej wydobyli opowieść o zderzeniu dwóch równych, lecz sprzecznych systemów wartości - absolutnego wojskowego porządku z niemożliwą wręcz do zrealizowania wolnością. Nie będzie to więc spotkanie z karczemną seksualnością i zazdrością w tle, ale z historią prawdziwej miłości, która doprowadzi do zbrodni. Spektakl miał premierę na scenie TW-ON 7 czerwca 2018 roku.



Wystąpili: Rinat Shaham - Carmen, Ewa Tracz - Micaela, Joanna Kędzior - Frasquita, Anna Bernacka - Mercedes, Leonardo Capalbo - Don Jose, Mariusz Godlewski - Escamillo, Krzysztof Bączyk - Zuniga, Kamil Zdebel - Morales, Andres, Damian Wilma - Le Dancaire, Tomasz Madej - Remendado, Maciej Mikołajczyk - Lilas Pastia.



Śpiewaków, orkiestrę i chór TW-ON oraz chór chłopięcy Artos poprowadziła Keri-Lynn Wilson.



W serwisie vod.teatrwielki.pl na wszystkich melomanów czeka także szeroki wybór docenionych przez widzów spektakli operowych i baletowych. Wśród tytułów, które można obejrzeć on-line znalazły się m.in.: "Straszny dwór" reż. David Pountney, "Halka" (wileńska) reż. Agnieszka Glińska. Gwarantujemy najlepsze miejsca na wirtualnej widowni i najtańsze bilety - wszystkie tytuły udostępnione są bezpłatnie! Zachęcamy do oglądania.