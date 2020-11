Pielęgniarki chcą publikacji ustawy covidowej. Rozważają strajk

„Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podjął decyzje o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych” - poinformowała na Twitterze Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych i wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.

„Wszyscy pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na Covid-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z niecierpliwością czekają na wejście w życie zagwarantowanych ustawą dodatków miesięcznych do wynagrodzenia w kwocie 100 proc. ich miesięcznych wynagrodzeń” - podkreślił Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w wydanym komunikacie.

Jak dodała Gardias „następnym krokiem może być strajk generalny”. Związek wezwał premiera Mateusza Morawieckiego do „natychmiastowego” opublikowania w Dzienniku Ustaw tzw. ustawy covidowej, która czeka na publikację od 3 listopada, po podpisie prezydenta Andrzeja Dudy.

Chodzi o ustawę wprowadzającą obowiązek noszenia maseczek, zniesienie odpowiedzialności karnej lekarzy za nieumyślne błędy medyczne w pandemii czy zagwarantowanie służbom mundurowym pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z powodu zakażenia koronawirusem. Wszystkie te zmiany mogłyby być już obowiązującym prawem, gdyby nie pomyłka w głosowaniu grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Poparli oni jedną z poprawek Senatu, przyznającą stuprocentowy dodatek covidowy wszystkim lekarzom, a nie - jak od początku chciała partia rządząca - wyłącznie medykom skierowanym do walki z pandemią.

Informację o celowym opóźnianiu podpisanej już ustawy potwierdził w zeszłym tygodniu rzecznik rządu Piotr Müller. Jego zdaniem to „Senat wprowadził niejasne poprawki do tej ustawy”. - Niestety przez pomyłkę kilkunastu posłów podczas głosowań sejmowych poprawki zostały przyjęte. Oznaczałyby one, że poprzez nieścisłe przepisy należałoby rozszerzyć wynagrodzenia dodatkowe, przeznaczone dla osób na pierwszym froncie walki z Covidem, właściwie wszystkim osobom w służbie zdrowia, które potencjalnie, a nie faktycznie mogą być narażone na kontakt z koronawirusem - tłumaczył.