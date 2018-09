"Dotychczas mieliśmy lepsze mapy Marsa niż Antarktydy"

Tzw. REMA (dosł. Reference Elevation Model of Antarctica - Model referencyjny wysokościowy Antarktydy) ma rozdzielczość 100-krotnie większą niż wcześniejsze mapy Antarktydy. - Można na niej zobaczyć niemal wszystko - podkreśla Howat.

Uczony dodaje, że jak dotąd mapa żadnego kontynentu nie była tak dokładna. - Dotychczas mieliśmy dokładniejsze mapy Marsa niż Antarktydy. Teraz Antarktyda jest najlepiej opisanym kontynentem - dodaje.

A terrain map that shows Antarctica in stunning detail

Project allows scientists to see continent in high resolution

