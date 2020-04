Niemal jedna trzecia Amerykanów nie zapłaciła czynszu w terminie

Dramatyczny skok bezrobocia w USA oznacza, że kłopoty za chwilę będą wędrować w górę drabiny. Spora liczba Amerykanów wynajmuje bowiem mieszkania i brak wpływów oznacza dla nich problem z płaceniem czynszu. Według cytowanych przez CNN danych National Multifamily Housing Council, organizacji zrzeszającej właścicieli i mającej dostęp do informacji o 13 milionach jednostek mieszkalnych, tylko 69 procent Amerykanów opłaciło kwietniowy czynsz w terminie (w USA zwyczajowo to początek miesiąca). Dane obejmują okres do 5 kwietnia. W tym samym okresie 2019 roku w terminie czynsz zapłaciło 82 proc. najemców, a w marcu 2020 - 81 procent. Spadek jest więc dobrze widoczny.

Teoretycznie w pakiecie przygotowanym przez rząd federalny jest zawarta ochrona dla właścicieli i najemców, łącznie z 120-dniowym moratorium na eksmisję i odsetki za spóźnienie. Jednak dotyczy to mieszkań, w których czynsz jest dofinansowywany przez rząd, a większość mieszkań na najem jest w posiadaniu prywatnych właścicieli i ten pakiet pomocowy ich nie dotyczy, z wyjątkiem tych, którzy mają gwarantowane przez rząd USA kredyty hipoteczne i będą mogli uzyskać wsparcie, pod warunkiem nie dokonywania eksmisji.

Eksmisje odgórnie wstrzymało na razie część miast w USA, ale bez zawieszania czynszów. Brak opłat w ostatecznym rozrachunku doprowadzi do utraty mieszkania.