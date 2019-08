Zmieniający barwy tatuaż pomoże lekarzom

Nad taką technologią pracuje międzynarodowy zespół, którym kieruje dr Ali Yetisen z Chemical Engineering and Biotechnology University of Cambridge. Artykuł o tym zamieszcza pismo „Angewandte Chemie International Edition".

Dawniej, jeszcze kilka dekad temu, tatuowanie ciała było demonstrowaniem przynależności do specyficznej grupy społecznej, marynarzy, przestępców, itd: obecnie jest podążaniem za modą i „wyrażaniem swojej osobowości"; w przyszłości ma szanse stać się zabiegiem ratującym zdrowie, a nawet życie. Metoda znajduje się na razie w fazie eksperymentalnej – chodzi o tatuaż zmieniający kolor pod wpływem różnych zdrowotnych wskaźników obecnych we krwi.

Kto skorzysta

Będzie to szczególnie istotne w przypadku osób chorych, zmuszonych do bardzo regularnego sprawdzania poziomu niektórych substancji w ich organizmie. Klasycznym tego przykładem są cukrzycy, którzy muszą kontrolować, niekiedy każdego dnia, poziom glukozy we krwi. Tatuaż wskaże również poziom pH, co wskazuje stan rezerwy alkaliczno-mineralnej oraz zdolność organizmu do neutralizowania kwasowych pozostałości, które tworzą się w procesie trawienia pokarmów, w normalnym trybie wartość pH wzrasta po posiłku.