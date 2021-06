Odnaleziono szczątki największego ziemskiego ssaka

Czaszka nosorożca miała metr długości, w kłębie mierzył ponad 5 m, a ciało miało długość prawie 9 metrów.

Species of giant rhinos, also known as indricotheres, may be the largest mammals to have ever to walked on land https://t.co/GJh8SOlUaq #SundayThoughts pic.twitter.com/zokit8zEkP