Najgłośniejszy ptak świata. Zagłuszy młot pneumatyczny

Dzwonnik bia造 (Procnias albus), to niewielki ptak zamieszkuj鉍y p馧nocn cz las闚 deszczowych Amazonii w Brazylii. Podobnie jak wi瘯szo gatunk闚 zamieszkuj鉍ych ten obszar, jest zagro穎ny przez nieustaj鉍 ingerencj cz這wieka.

Dzwonnik bia造 zosta niedawno uznany za ptaka, kt鏎y wydaje z siebie najg這niejsze dwi瘯i na wiecie. G這s dzwonnika osi鉚a nat篹enie 125 decybeli, co oznacza, 瞠 jest g這niejszy ni m這t pneumatyczny, omiopasmowa autostrada i startuj鉍y odrzutowiec.

125 decybeli to ten poziom ha豉su, w kt鏎ym cz這wiek - wed逝g Yale Environmental Health and Safety - zaczyna odczuwa b鏊.

Badacze uwa瘸j, 瞠 budowa dzioba dzwonnika ewoluowa豉 zale積ie od diety ptaka. Po造ka on w ca這ci owoce i trawi je, wypluwaj鉍 pestki. Taki spos鏏 od篡wiania spowodowa, 瞠 dzwoniec otwiera dzi鏏 szerzej ni 90 stopni. Powoduje to, 瞠 tak szeroko otwarty dzi鏏 dzia豉 jak rozchylona ko鎍闚ka instrument闚 d皻ych, np. tr鉉ki czy tuby.

Ptak najg這niejsze dwi瘯i wydaje, gdy w pobli簑 znajduje si pon皻na samiczka. Ten proceder Jeffrey Podos, autor bada i profesor biologii z University of Massachusetts Amherst, por闚nuje do poczyna pawia, prezentuj鉍ego sw鎩 ogon. Co jednak ciekawe, uwodzenie samiczki w wykonaniu dzwonnika jest tak g這ne, 瞠 mo瞠 uszkodzi s堯w potencjalnej narzeczonej.

Jeffrey Podos zauwa瘸, 瞠 dzwonnik bia造 to pak bardzo s豉bo poznany. Zbadanie, w jaki spos鏏 ptak wydaje tak przeraliwe dwi瘯i - czy to wynika z budowy jego uk豉du oddechowego, czy z innych powod闚, mo瞠 si okaza niemo磧iwe. Obszar, w kt鏎ym 篡je dzwonnik, mo瞠 znikn寞 w ci鉚u 20 lat.