Czy przyjaciel Fryderyka Chopina był zdolniejszy od niego

Był trzy lata starszy od Chopina, w warszawskiej Szkole Głównej Muzyki mieli wspólnego nauczyciela, Józefa Elsnera. A on o Dobrzyńskim napisał: „zdolność niepospolita", co niektórym pozwalało wyrażać opinie, że talentem przewyższał Fryderyka, zwłaszcza że łatwiej przychodziło mu pisanie muzyki orkiestrowej.

Koncert As-dur Dobrzyński skomponował, mając 17 lat, co prowokuje badaczy, by szukać w nim podobieństw dla powstałych później koncertów Chopina. Nieważne, czy są, po prostu wywodzą się z tej samej stylistyki, o czym warto się przekonać, słuchając, jak na płycie NIFC-u z Sinfonią Varsovią gra go Philippe Giusiano, triumfator Konkursu Chopinowskiego z 1995 r.