Jakie koncerty czekają nas w Polsce w 2022 roku?

13 lipca w krakowskiej Tauron Arenie wystąpi amerykański zespół Aerosmith, który w 2022 roku ma zamiar wyruszyć w trasę koncertową z okazji 50-lecia powstania. U boku legendarnych rock&rollowców wystąpi Rival Sons. Młodsi kuzyni Aerosmith – Guns N’ Roses, którzy po reaktywacji w 2016 roku wyprzedają stadiony na całym świecie, powrócą do Polski by zagrać na Stadionie Narodowym w Warszawie dwudziestego czerwca.

Na Stadionie Narodowym zagra również Iron Maiden pod szyldem trasy „Legacy of the Beast”. Zaplanowana data występu to dwudziesty czwarty lipca. Angielscy heavy metalowcy wyruszyli w światowe tournée w maju 2018 roku.

Kolejną gwiazdą światowej sceny rockowej, której Covid-19 pokrzyżował plany, jest zespół KISS, który teraz będzie wznawiać swoją pożegnalną trasę koncertową, rozpoczętą w 2019 roku. Będzie to więc ostatnia szansa, by zobaczyć ich na żywo. Koncert odbędzie się trzeciego czerwca w Łodzi.



Do Polski wróci również Nick Cave and the Bad Seeds, promujący swój ostatni album „Ghosteen” - dzieło, które tak jak poprzedzający je album „Skeleton Tree”, ma charakter ambientowo-elektroniczny. Nick Cave and the Bad Seeds zagrają dwa koncerty w sierpniu w gliwickiej Arenie oraz w Ergo Arenie w Gdańsku. Grupa kontynuuje eksperymentowanie z syntezatorami i loopami, odbiegając przy tym od swojego klasycznego brzmienia. Jednak zdaniem wielu, ostatnie wydawnictwa zespołu są najlepszymi muzycznymi dziełami w ich dyskografii.

Fani współczesnego brzmienia mogą się również wybrać na koncert Jacoba Colliera, młodego multi-instrumentalisty, który odwiedzi warszawski klub Palladium już szóstego lutego w ramach swojej światowej trasy promującej serie czterech albumów o nazwie DJESSE. Pochodząca ze świata popu i R&B, Alicia Keys również wystąpi w krakowskiej arenie.



W roku 2022 czeka nas wiele koncertów, zwłaszcza fanów rocka i metalu. Grupy takie jak Slipknot, Korn czy Opeth wrócą do naszego kraju. Wygląda na to, że artyści czują się bezpiecznie zapowiadając koncerty na rok 2022.