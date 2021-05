Protest przeciwko blokowaniu koncertów

„Stanowczo protestujemy przeciwko niesprawiedliwemu i niezgodnemu z zasadami życia społecznego wykluczaniu nas z pracy, dyskryminacji i niszczeniu powszechnej i bardzo ważnej formy kultury, jaką jest udział w koncertach!



Protestujemy w imieniu organizatorów, menedżerów, techników, firm scenotechnicznych, promotorów, pracowników obsługi wydarzeń, artystów, muzyków i dziesiątek tysięcy ludzi związanych z kulturą i rozrywką w Polsce, ale także w imieniu milionów fanów, uczestników wydarzeń koncertowych różnego typu.



Wspólnie z IGMAP, SOIAR i PITE przez ostatnie tygodnie otrzymywaliśmy zapewnienia, że te niedorzeczne i kompletnie niezrozumiałe zapisy rozporządzenia zostaną zmienione z końcem maja. Niestety tak się nie stało. Do protestu przyłącza się także ZZMRP.



STOP DYSKRYMINACJI KONCERTÓW!



Nie istnieją przesłanki, które przy dopuszczeniu do organizacji meczów piłkarskich z udziałem dziesięciotysięcznej publiczności, organizacji wesel, imprez domowych, komunii, spektakli, kabaretów, seansów filmowych w salach kinowych z udziałem 50% publiczności; funkcjonowania kościołów, centrów handlowych, czy gastronomii na świeżym powietrzu (a już za kilka dni również w przestrzeniach zamkniętych), uniemożliwiają organizację wydarzeń kulturalnych w postaci koncertów, zarówno w warunkach plenerowych, jak i w jakichkolwiek salach do tego przeznaczonych.



Dlaczego tylko koncerty mają pozostać zamknięte!? Dlaczego grupy muzyczne mają zakaz działalności, w przeciwieństwie do grup cyrkowych, sportowych i wszystkich innych?

Działanie takie jest nie tylko kompletnie niezrozumiałe, ale również

jest całkowicie przeciwstawne do działań podejmowanych w krajach Unii Europejskiej. Nie ma ani jednego przypadku w Europie, aby ograniczenia kulturalnych wydarzeń muzycznych stały w tak silnej sprzeczności nie tylko z innymi wydarzeniami kulturalnymi, ale ze wszelkimi innymi dziedzinami życia.

W cywilizowanym świecie, w krajach takich, jak Austria, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Dania, Holandia czy Belgia, odbywają się imprezy artystyczne! Czy mamy znowu być na szarym końcu cywilizacji?



NIE ZGADZAMY SIĘ NA UTRZYMANIE DYSKRYMINUJĄCYCH I NIERACJONALNYCH ZAPISÓW UDERZAJĄCYCH W ORGANIZACJĘ KONCERTÓW!



Mamy wieloletnie doświadczenie i dysponujemy profesjonalną wiedzą w organizacji BEZPIECZNYCH KONCERTÓW – jesteśmy w tym specjalistami.



Domagamy się przejrzystych zasad i równych szans dla branży, która jako pierwsza została całkowicie sparaliżowana i nadal tkwi w zamknięciu, jako ostatnia.

Żądamy elementarnej sprawiedliwości – uwolnienia koncertów i możliwości ich realizacji od 29 maja. Dziesiątki innych branż i obszarów życia społecznego, w ostatnim czasie powróciły już do funkcjonowania – branża muzyczna oczekuje równości wobec prawa.



#DOSCDYSKRYMINACJI

#UWOLNICKONCERTY