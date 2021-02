Zmarł Chick Corea, legenda jazzu

Corea chorował na rzadki nowotwór - czytamy w informacji umieszczonej na stronie internetowej artysty. Śmierć pianisty potwierdził jego menadżer, Dan Muse.

"Chciałbym podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi w mojej podróży (...). Mam nadzieję, że ci, którzy mają ochotę grać, komponować, występować, robią to. Jeśli nie dla siebie, to dla reszty z nas. Nie chodzi tylko o to, że świat potrzebuje więcej artystów, to po prostu także świetna zabawa" - takie przesłanie napisane przez Coreę przed śmiercią znalazło się na jego profilu na Facebooku.