Kolejnego "Far far away" nie będzie. Zespół Slade się rozpadł

We wpisie na profilu Slade na Facebooku Dave Hill przyznał "ze smutkiem", że on i Powell nie będą już wspólnie grali. Gitarzysta oświadczył, że rozstanie z Powellem nie wzięło się znikąd a wersja wydarzeń przedstawiona przez perkusistę "nie jest dokładna". "Życzę Donowi powodzenia" - napisał Hill deklarując, że zamierza kontynuować karierę.

Sformowany w latach 60. XX wieku Slade zyskał popularność takimi utworami jak "Far far away", "Cum on feel the noize", "Coz I luv you", "My oh my" czy "Merry Xmas everybody". Największe sukcesy święcił w pierwszej połowie lat 70. Slade tworzyli: Noddy Holder (śpiew, gitara, bas), Dave Hill (gitara, śpiew, bas), Jim Lea (bas, śpiew, klawisze) i Don Powell (perkusja).

W 1992 r. Noddy Holder odszedł ze Slade, a w jego ślady podążył Jim Lea. Z nowymi członkami zespół funkcjonował pod nazwą Slade II, od 2002 r. znów występował jako Slade.