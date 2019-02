Polak na swoim, Niemiec – na wynajętym

Wciąż brakuje nam niedrogich mieszkań na wynajem. Kto zechce zapłacić 6,5 tys. zł miesięcznie za 83-metrowe lokum w centrum Warszawy.

Poniżej dalsza część artykułu

Mieszkania lub domy wynajmuje niespełna 16 proc. Polaków, z czego na zasadach rynkowych ponad 4 proc. – podaje Eurostat. Na tle Europy nasz rynek najmu wypada marnie. W Niemczech w wynajmowanych nieruchomościach mieszka ok. 48 proc. obywateli, w Austrii ok. 45 proc., w Danii ok. 38 proc. Za nami zaś są m.in. Rumunia, Słowacja, Chorwacja.Choć polski rynek rośnie z roku na rok, Polacy wciąż wolą mieszkać na swoim. Nawet jeśli to „swoje" jest w rzeczywistości bankowe, bo kupione na kredyt hipoteczny. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, chcemy pożyczać coraz więcej: średnia kwota, o jaką wnioskowali kredytobiorcy w styczniu, wyniosła 265,6 tys. zł. To o 16,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Kredyty mieszkaniowe są wciąż względnie tanie, co oznacza, że miesięczna rata za spłacany dach nad głową jest często niższa niż stawka najmu. Nie każdy chce więc wkładać pieniądze do cudzej skarbonki.Rynek najmu jednak rośnie także u nas. Fundusz Mieszkań na Wynajem przewiduje, że w ciągu dziesięciu lat zwiększy się nawet dwukrotnie. Fundusz w sześciu miastach Polski ma dziś ponad 1,8 tys. mieszkań. W tym roku mają trafić na rynek kolejne lokale. Powstaną prawdopodobnie w Łodzi i Poznaniu. Wynajmują je młode małżeństwa, single, rodziny z dziećmi. Jednak niedrogich mieszkań na wynajem na pewno u nas brakuje. W centrum Warszawy od ręki można wynająć lokal w nowym bloku. Dwa pokoje? Bardzo proszę. Trzy? Cztery? Nie ma problemu. Umeblowane lub puste. Do wyboru, do koloru. Mieszkania w tym nowym budynku są wynajmowane od niespełna roku. Inwestorzy podkreślali, że na przykład w Holandii przed takim blokiem stałaby kolejka potencjalnych lokatorów. U nas nie stoi. Być może za wysokie są czynsze. Stawka najmu za czteropokojowe 83-metrowe mieszkanie to 5,8 tys. zł miesięcznie plus 700 zł opłat eksploatacyjnych. Wynajem trzypokojowego mieszkania o powierzchni 66 mkw. to ponad 5,2 tys. zł. Tanio nie jest. Mamy sporo do nadrobienia.