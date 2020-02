Prof. Piotr H. Skarżyński: Wycinanie odporności to mit

Nigdy nie wycinamy migdałków podniebiennych w całości, tylko je podcinamy – tłumaczy prof. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog oraz audiolog i foniatra z Instytutu Narządów Zmysłów w Kajetanach.

Migdałki dzielą się na dwie grupy. Jedną tworzy migdałek gardłowy, tzw. trzeci migdał, który znajduje się w części nosowej gardła, drugą – dwa widoczne migdałki podniebienne, bardzo często powiększające się podczas infekcji. Jeśli chodzi o mit dotyczący wycinania odporności, należy uściślić, że nigdy nie wycinamy migdałków podniebiennych w całości. Podczas zabiegu tonsilotomii migdałki podcinamy, pozostawiając je w łukach podniebiennych.

Jak poznać, że dziecko ma problem z migdałkami?

Gdy powiększa się migdał gardłowy, którego nie widać, wystarczy poprosić dziecko o otworzenie buzi i powiedzenie „e" albo „a" i spojrzeć na mały języczek za językiem. Jeśli idzie mocno do tyłu, to znaczy, że przeszkód nie ma. Jeśli podniebienie się nie rusza, to sygnał, że coś je blokuje. Typowy pacjent to dziecko, które chodzi z otwartymi ustami, w nocy często chrapie i ma problem ze słuchem – np. nastawia się jednym uchem do telewizora. Jeśli pacjent się zgłasza po pięciu infekcjach, z ewidentnym chrapaniem i bezdechami sennymi, jest to wskazanie do wycięcia tego migdałka.

Po operacji migdałków wiele dzieci ma w uszach dreny.

Bardzo często powiększonym migdałkom towarzyszy płyn w uchu. Powiększony migdałek nie tylko upośledza tor oddechowy, sprawiając, że dziecko zaczyna oddychać bardziej przez usta, ale uciska ujścia trąbek słuchowych, które łączą ucho z gardłem. Mogą pojawiać zrosty, a z czasem niedosłuch. Najczęściej te zmiany są odwracalne dzięki operacji. Wykonujemy delikatne nacięcie błony bębenkowej i sprawdzamy, czy jest tam płyn. Jeśli jest gęsty lub jest go dużo, zakładamy dren. Daje to szansę, że ucho będzie się wentylowało prawidłowo i nie będzie dochodziło do dysfunkcji trąbki słuchowej.

Jak często rodzice odmawiają wycięcia migdałka u dziecka, przytaczając argument o wycinaniu odporności?

Jest kilkanaście procent osób, które zgadzają się na wycięcie u dziecka migdałka gardłowego, ale nie na podcięcie migdałków podniebiennych. Czasami, w sytuacji, gdy migdałki podniebienne stykają się z migdałem gardłowym, nie da się go dobrze wyciąć.

A jeśli odmówią operacji?