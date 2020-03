Samopoczucie pracowników wymaga wsparcia

Artykuł powstał we współpracy z Benefit Systems SA

Zdaniem specjalistów większość zachorowań to efekt zapracowania, szybkiego tempa życia, przeciążenia obowiązkami i brakiem równowagi między pracą a wypoczynkiem.

Według raportu ADP Workforce View in Europe 2019 ponad 28 proc. Polaków odczuwa stres w pracy kilka razy w tygodniu, a co czwarty zatrudniony stresuje się codziennie. Długotrwałe napięcie nie tylko obniża odporność i zaangażowanie, ale może prowadzić także do rozwoju chorób. Skutki są widoczne – liczba zwolnień z powodu dużej depresji wyniosła 300 tys. w 2018 r. Zwolnienia średnio trwały 19 dni.