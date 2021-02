Gwinea ogłasza epidemię wirusa Ebola

"Rząd zapewnia obywateli, że wszystkie środki zostały podjęte, aby stłumić tę epidemię tak szybko, jak to możliwe" - głosi komunikat wydany przez Ministerstwo Zdrowia. Resort zdrowia wzywa mieszkańców kraju do stosowania się do zasad higieny i prewencji antywirusowej.

Jak pisze AP pogrzeby, przed którymi ciało zmarłego jest myte i dotykane przez uczestników uroczystości, często są źródłem transmisji wirusa Ebola.

Wirus ten przenosi się na ludzi najczęściej z dzikich zwierząt - takich jak np. nietoperze.

Wirus przenosi się między ludźmi w wyniku bezpośredniego kontaktu z zakażonym lub jego płynami ustrojowymi.

WHO poinformowało, że pracuje nad tym, aby szczepionki przeciwko wirusowi Ebola, opracowane w czasie epidemii z lat 2014-2016, trafiły do Gwinei tak szybko, jak to możliwe. W styczniu WHO poinformowało o stworzeniu rezerwy 500 tysięcy szczepionek na wirusa Ebola, ale w momencie ogłaszania tego organizacja dysponowała zapasem zaledwie 7 tysięcy takich szczepionek.

Ponad tydzień temu cztery przypadki zakażenia wirusem Ebola wykryto w Kongu.