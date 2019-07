Nadmiar estrogenów może prowadzić do autyzmu Flickr, VIBE105

Nadmiar estrogenów - żeńskich hormonów płciowych - w łonie matki może prowadzić do rozwoju autyzmu. Wyniki badań opublikowanych w magazynie "Molecular Psychiatry" zdają się potwierdzać tezę sprzed 20 lat, że to hormony odpowiadają za to zaburzenie.