UNICEF: Na Ukrainie o 634 proc. więcej zachorowań na odrę

Liczba zachorowań na odrę na całym świecie zwiększyła się o 48,4 proc. między 2017 a 2018 rokiem - wynika z wyliczeń UNICEF-u w oparciu o dane ze 194 krajów należących do Światowej Organizacji Zdrowia.

10 krajów - w tym Brazylia, Filipiny i Francja - odpowiada za 3/4 wzrostu liczby zachorowań w 2018 roku - wynika z danych UNICEF. Rosnąca liczba zachorowań stanowi "rosnące zagrożenie dla dzieci" - ostrzega organizacja.

Do wzrostu liczby zachorowań na odrę przyczynia się zła infrastruktura zdrowotna, niska świadomość społeczna, a także działania ruchu antyszczepionkowego - wyjaśnia UNICEF.

- To nie zdarzyło się wczoraj - mówi Henrietta H. Fore, dyrektor wykonawczy UNICEF-u. - Tak jak brak działania dziś będzie mieć katastrofalne konsekwencje dla dzieci jutra - dodała.

Według UNICEF-u największy procentowo wzrost liczby zachorowań na odrę zanotowano na Ukrainie, Filipinach i Brazylii.

Na Ukrainie liczba zachorowań na odrę w 2018 roku zwiększyła się rok do roku o 634 proc. - z 4782 do 35120. Filipiny zanotowały 548 proc. wzrost - z 2407 do 15599. W tym roku będzie jeszcze gorzej - od początku roku do 23 lutego na Filipinach zachorowało na odrę aż 12736 osób, a 203 zmarły.

Z kolei w Brazylii w 2017 roku nie było żadnych zachorowań na odrę - a w 2018 roku odnotowano ich 10262. Duże wzrosty zachorowań odnotowano też w Jemenie, Wenezueli, Serbii, na Madagaskarze, w Sudanie, Tajlandii i Francji.

Na całym świecie wzrost liczby zachorowań na odrę odnotowano w 2018 roku w 98 państwach - podaje UNICEF.

Odra wróciła nie tylko do Brazylii, ale również do Kolumbii, Chile i Peru, gdzie nie było zachorowań na odrę w 2017 roku.