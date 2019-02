Naukowcy odkrywają genetyczne tajemnice żarłacza białego

Naukowcy twierdzą, że dzięki ich odkryciu będzie można pomóc w zwalczaniu nowotworów u ludzi i chorób związanych z wiekiem.

Żarłacz biały to jeden z najbardziej przerażających drapieżników na świecie. Budowa tego potężnego stworzenia fascynuje naukowców.

Z nowego raportu wynika, ze udało się zdekodować genom żarłacza białego. Informacje pomogą wyjaśnić jego niezwykły sukces ewolucyjny, w tym molekularne adaptacje w celu poprawy gojenia ran czy tolerancję na uszkodzenia DNA.

Żarłacze białe szczycą się bardzo dużym genomem, półtora raza większym od ludzkiego. W teorii duże genomy u tak potężnych organizmów powinny być narażone na wysoką częstotliwość niestabilności genomu. W przypadku tego rekina wydaje się być odwrotnie, dzięki adaptacjom w genach zaangażowanych w zachowanie integralności genomu.

- Wiedza ta, oprócz zrozumienia, jak rekiny działają na najbardziej podstawowym poziomie, może być również przydatna w dalszych zastosowaniach w medycynie w celu zwalczania nowotworów i chorób związanych z wiekiem, które wynikają z niestabilności genomu - mówi Mahmood Shivji z Uniwersytetu NSU na Florydzie.

Żarłacze Białe mogą osiągać długość 6 metrów i ważą do 3 ton. Są przystosowane do nurkowania na głębokość 1200 metrów. Swoje zęby wykorzystują do rozrywania ofiar - ryb, fok i delfinów.

Żarłacze białe wykazały również adaptacje genetyczne w kilku genach, które odpowiadają za proces gojenia ran. Stwierdzono, że kluczowy gen zaangażowany w wytwarzanie składnika skrzepów krwi został poddany adaptacji.