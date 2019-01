Chiny: Władze potwierdzają drugą ciążę modyfikowaną genetycznie

Chińska policja prowadzi dochodzenie w sprawie naukowca, który twierdził, że stworzył pierwsze na świecie genetycznie modyfikowane dzieci - podały w poniedziałek państwowe media. Władze potwierdziły, że podczas eksperymentu w ciążę zaszła także druga kobieta.

He Jiankui zszokował w zeszłym roku społeczność naukową, po ogłoszeniu, że z powodzeniem zmienił geny bliźniąt, urodzonych w listopadzie, aby zapobiec zarażeniu się przez nie wirusem HIV. Na forum genetycznym w Hongkongu powiedział, że była także "druga potencjalna ciąża" drugiej pary.

Od tego czasu rządowe dochodzenie potwierdziło istnienie drugiej matki z modyfikowanym genetycznie dzieckiem. Kobieta - jak twierdzi agencja informacyjna Xinhua - jest jeszcze w ciąży.

Przyszła mama i bliźniaczki z pierwszej ciąży zostaną poddane obserwacji medycznej - powiedział agencji jeden ze śledczych.

Dochodzenie rządu prowincji wykryło, że He Jiankui "fałszował recenzje etyczne" i "umyślnie uniknął nadzoru". Lekarz do modyfikowania genów nienarodzonych dzieci "prywatnie" zatrudnił zespół, w którym znaleźli się pracownicy z zagranicy. Według śledczych ??naukowiec "dąży do osobistej sławy" i użył "własnych funduszy" w celu przeprowadzenia kontrowersyjnego eksperymentu.

Do eksperymentu zgłosiło się osiem par, w których mężczyzna był nosicielem wirusa HIV, a matki były zdrowe. Jedna z par ostatecznie zrezygnowała przed rozpoczęciem projektu.

Informacje o eksperymencie - który nie został niezależnie zweryfikowany - wywołały natychmiastową reakcję ze strony społeczności naukowej na całym świecie. Rząd chiński natychmiast nakazał wstrzymać prace badawcze po publicznym ogłoszeniu informacji o eksperymencie.