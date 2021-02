Australia na wojnie z Zuckerbergiem. Premier nie zamierza ustępować

– Karierę zrobił jako minister spraw wewnętrznych u Tony'ego Abbotta. Kazał wtedy odrzucać imigrantów próbujących się dostać przez ocean do Australii. Powstały dla nich obozy o surowym reżimie w Papui-Nowej Gwinei, nie mieli jak złożyć wniosków o azyl. To było złamanie miedzynarodowych konwencji – przypomina „Rzeczpospolitej" Gerald Knaus, prezes berlińskiego instytutu European Stability Initiative (ESI) i autor niemiecko-tureckiej umowy, która pozwoliła zażegnać kryzys migracyjny w 2015 r.

Zuckerberg najwyraźniej był jednak skoncentrowany na innym kalendarzu: parlamentarnym. W czwartek rano australijski parlament szykował się do uchwalenia w ekspresowym tempie ustawy zawierającej kodeks uregulowania sporów między platformami internetowymi a firmami mediowymi. Przepisy, które przewiduje ustanowienie niezależnego mechanizmu arbitrażowego, mają zostać ratyfikowane przez obie izby już w nadchodzących dniach. Wówczas Facebook i Google, które między sobą dzielą 81 proc. dochodów z reklam w australijskim internecie, musiałyby pogodzić się z odprowadzeniem znacznej części tych dochodów do skarbu państwa.

Na szantaż Zuckerberga Morrison zareagował nie mniej ostro. Jeszcze w czwartek zadzwonił do premiera Indii Narendry Modi z prośbą o przyłączenie się do krucjaty przeciw Facebookowi. To partner, którego amerykański gigant lekceważyć nie może: dość powiedzieć, że Hindusi stanowią 1/3 wszystkich użytkowników WhatsAppa, popularnego komunikatora należącego do Facebooka.