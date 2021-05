Mirosław Żukowski: A gdzie taniec na rurze?

A teraz serio: reklamowanie mistrzostw Europy w stylistyce kasyna mogło przyjść do głowy tylko temu, kto nie wie jak wielkie spustoszenie wywołało uzależnienie od hazardu u wielu piłkarzy, z reprezentantami Polski włącznie. Konieczne było leczenie, ścisły nadzór, a i tak nie wszystkim udało się wrócić do normalnego życia. Ukazało się na ten temat w prasie wiele tekstów, każdy kto je przeczytał wie, jak bardzo kasyno niszczy młodych, dobrze zarabiających ludzi, którzy zostali wytrenowani do gry w piłkę, ale na tym ich przygotowanie do życia się skończyło. Można tu bez trudu wymienić nazwiska, ale tego nie zrobię, bo mam zbyt wiele szacunku dla tych, którzy zerwali z nałogiem. Nie ma co im tego przypominać, a sportowcom, którzy zdobyli się na odwagę, by o tym publicznie opowiedzieć należy się wdzięczność, bo być może kogoś swoim ostrzeżeniem uratowali.

W tym kontekście - poza dyskusyjną estetyką - reklamowy film TVP jest głupi i bezduszny. Dowodzi, że w kierownictwie sportowej TVP (i chyba nie tylko sportowej) wrażliwość już nie istnieje, został sam cynizm. Nie wiem kto jest autorem tego filmu, jaka agencja reklamowa to zrealizowała, ile poszło na to pieniędzy, ale jedno wiem bez wątpienia: zaakceptować to mogli tylko ludzie bez elementarnej wrażliwości, bo o brak wiedzy akurat w tej sprawie ich nie posądzam. Raczej o uleganie sugestiom podobnie myślących z branży hazardowej i bukmacherskiej.

Szef TVP Sport Marek Szkolnikowski zawsze ze słuszną dumą podkreśla, że on miłość do sportu odziedziczył po przodku, współtwórcy Wisły Kraków, historycznie pierwszym selekcjonerze reprezentacji Polski. O tym jakie ideały kierowały tym przodkiem wie na pewno, a na pytanie dlaczego tak daleko od nich odszedł, musi sobie odpowiedzieć sam.

Poetyka reklamówki TVP sprzyja banalizacji hazardu, sufluje ludziom, że to rozrywka jak inne, można ten filmik nawet odebrać jako sugestię, by po meczu wybrać się do kasyna na dogrywkę z whisky i cygarem Jeśli to tylko głupota, należy po chrześcijańsku wybaczyć, jeśli coś więcej - warto sprawdzić, choć na reakcję można liczyć dopiero wówczas, gdy na Woronicza będą już rządzić przyzwoici ludzie. I fakt, że TVP - chyba głównie ze strachu, że łamie ustawę hazardową - film ten wycofała, niczego w mojej ocenie nie zmienia.