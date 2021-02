Politico: Media w Polsce protestują przeciwko nowemu podatkowi

"To jest po prostu haracz" - cytuje treść listu otwartego do premiera Mateusza Morawieckiego i liderów ugrupowań politycznych portal politico.eu (treść listu opublikowała również "Rzeczpospolita" - można go przeczytać tutaj).

Politico.eu podkreśla, że pod listem podpisały się "43 organizacje medialne, w tym wydawcy największych polskich dzienników i tygodników oraz czołowe, niezależne telewizje".

Politico.eu wyjaśnia, że nowy podatek ma wynieść od 2 do 15 proc. wpływów z reklam, w zależności od rozmiarów spółki medialnej. "Rząd utrzymuje, że ma to być sposób na naprawę finansów publicznych, które ucierpiały wskutek pandemii, a pieniądze mają być przeznaczone na ochronę zdrowia i kulturę oraz że jest to próba zmuszenia dużych, międzynarodowych korporacji do płacenia podatków" - czytamy w serwisie.