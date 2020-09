Nowa umowa TVP i Episkopatu. Msza święta codziennie w TVP1

Podpisana wczoraj umowa to nowelizacja porozumienia z 2008 roku, które mówiło m.in. o rozwoju redakcji programów religijnych oraz poszerzenie oferty o nowe audycje.

W ramach nowelizacji TVP1 codziennie o 7 rano będzie transmitować mszę świętą. Pojawiła się ona w ramówce w połowie marca, gdy z powodu pandemii wprowadzono zakazy gromadzenia się, i pozostanie na stałe.

Podobnie pasmo wspólne TVP3, które z z inicjatywy Jacka Kurskiego od połowy maja transmituje Koronkę do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, będzie to robić nadal, codziennie o 15.

"I to już zostanie po stuleciu ur. św. JP2, codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego spod obrazu w Łagiewnikach. Żywy pomnik pamięci JP2 przez kult, do kt. tak bardzo zachęcał nasz Papież. „Debiut” Koronki 18.05 g.15 w TVP3 - 1,1 mln! TVP3 1. raz w historii liderem pasma. Dziękuję" - napisał po pierwszej transmisji Kurski na Twitterze.