Dziennikarz odchodzący z PR3: Trójka nigdy nie przestanie grać

W proteście przeciwko decyzji dyrekcji Trójki ze stacją pożegnał się tworzący od lat Listę Przebojów Marek Niedźwiecki. Wypowiedzenie złożył też m.in. Piotr Metz - szef redakcji muzycznej Trójki, który ujawnił także wiadomość SMS, jaką otrzymał od dyrektora stacji Tomasza Kowalczewskiego, z poleceniem zdjęcia z anteny utworu Kazika Staszewskiego „Twój ból jest lepszy niż mój”.

Stelmach pytany o tego SMS-a podkreślił, że on "nigdy nie wyniesie tego, co działo się w jego domu". Jak dodał "sytuację z ujawnionym SMS-em zostawia ocenie słuchaczy".

Pytany o to dlaczego odchodzi z Trójki, Stelmach wyjaśnił, że "jeśli w twoim domu, który najbardziej w życiu ukochałeś, który cię przygarnął, który przez lata cię wychowywał, był rodzajem trzeciego rodzica, dawał ci przyjaciół, bliskich, świat, jeśli w tym domu okazuje się, że dzieje się coś złego, że twoi bliscy są źle traktowani, jeśli zarzuca się im że zrobili rzeczy, których w mojej ocenie nigdy by nie zrobili, to nie mamy o czym mówić".

- Dziękuję państwu za 23 lata życia, bo radio to życie. Przede wszystkim chciałem grać i zapowiadać dla państwa piękne piosenki, żeby były dla państwa paliwem niewyczerpalnym - mówił również Stelmach.