Verizon chce sprzedać swoje spółki medialne Yahoo i AOL

Według dziennika „Wall Street Journal" koncern Verizon już prowadzi wstępne rozmowy o sprzedaży Yahoo i AOL. Transakcja ma być warta od 4 do 5 mld dolarów.

Yahoo i AOL to dwie duże marki mediowe należące do Verizon Media, do której należy również portal informacyjny HuffPost, serwisy informacyjne Techcrunch i Engadget, a także serwis społecznościowy Tumblr.