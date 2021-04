MH17: Strzał, który zabił 298 ludzi

Dotychczas zarzuty zaocznie usłyszało trzech obywateli Rosji oraz jeden Ukrainiec. Najważniejsi z nich to Igor Girkin (pseudonim „Striełkow") i Siergiej Dubinski. Pierwszy jest byłym oficerem FSB, który w 2014 roku był „ministrem obrony" samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Drugi, emerytowany oficer wywiadu wojskowego GRU, stał wtedy na czele kontrwywiadu w Doniecku.

Zdaniem międzynarodowego zespołu śledczego JIT (Holandia, Malezja, Australia, Belgia i Ukraina) osoby te uczestniczyły w transportowaniu systemu rakietowego Buk-M, z którego zestrzelono lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur samolot. Zginęło wtedy 298 osób, w większości byli obywatelami Holandii. W niedzielę holenderska telewizja publiczna NOS ujawniła nieznane dotychczas nagrania i poinformowała, że dziennikarze odsłuchali około tysiąca rozmów telefonicznych Dubinskiego, które prowadził przed, w trakcie oraz już po zestrzeleniu samolotu.

Z opublikowanych przez holenderską telewizję nagrań wynika, że Dubinski na początku nie wiedział, co tak naprawdę zestrzeliła załoga sprowadzonej z Rosji maszyny, i był pewny, że ofiarą padł ukraiński samolot wojskowy. Dwie godziny po incydencie jeden z jego rozmówców poinformował go, że otrzymuje telefony od dziennikarzy w sprawie zestrzelonego samolotu pasażerskiego. – Boeing, doszło do katastrofy lotniczej – mówił niezidentyfikowany rozmówca szefa kontrwywiadu separatystów w Doniecku.