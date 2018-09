Ryanair znów w kłopotach: strajk niemieckich pilotów

Niemiecki związek zawodowy pilotów Vereinigung Cockpit wezwał pilotów Ryanaira do strajkowania już jutro, 12 września.

Niemcy uznali, że to jedyny sposób, aby na zarządzie niskokosztowego przewoźnika wymóc lepsze warunki pracy. Strajk miałby się zacząć o 3 w nocy 12 września i potrwać 24 godziny - uziemiłby wszystkie loty Ryanaira startujące z Niemiec. Piloci argumentują, że są zdesperowani, po tym jak po obietnicach zarządu Ryanaira złożonych w sierpniu pracodawca nie podjął żadnych konkretnych działań.

Potwierdza to uczestniczący w rozmowach niemiecki mediator, Ingolf Schumacher. - Ryanair wyraźnie chce podyktować własne warunki w tym sporze. W ten sposób do jakiegokolwiek porozumienia nie dojdzie - powiedział.

Swój protest na 28 września zapowiadają również związki zawodowe zrzeszające personel pokładowy z pięciu krajów.

Zarząd uważa, że strajki to przesadna reakcja na obecny stan negocjacji. „Ponieważ już zaoferowaliśmy kontrakty na lokalnych warunkach i lepsze wynagrodzenia, strajki są nieuzasadnione i wzywamy naszych niemieckich pilotów, aby stawili się do pracy w najbliższą środę" - czytamy w piśmie Ryanaira wystosowanym do związkowców z Cockpitu.

Związkowcy z kolei są zdania, że porozumienia, jakie Ryanair podpisał ze swoimi pilotami w Irlandii i we Włoszech w żaden sposób nie mogą stanowić wzoru dla podobnego porozumienia w ich kraju, ponieważ nie zostały tam uwzględnione kwestie płacowe i warunki pracy. Zresztą Niemcy są zdania, że ich włoscy koledzy kiepsko bronili swoich interesów. Dodatkowo dla Cockpitu nie do zaakceptowania jest, że Ryanair zaproponował irlandzkiego mediatora, który nie ma pojęcia o niemieckim systemie prawnym.

Niemieccy piloci kilkakrotnie już we wrześniu wzywali pracodawcę do wznowienia negocjacji, ale ze strony zarządu w Dublinie pojawiały się jedynie krótkie oświadczenia. Zdaniem Vereinigung Cockpit Ryanairowi nie zależy na porozumieniu, postanowił wziąć pracowników na przeczekanie, bo kilkakrotnie odrzucał proponowanych arbitrów w tym sporze.

Ostatni raz strajk pilotów z Cockpitu miał miejsce 8 sierpnia, w szczycie podróży wakacyjnych. Ucierpiało wówczas 55 tysięcy pasażerów irlandzkiej linii.