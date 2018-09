Cudzoziemcy za sterami Aerofłotu

Masowa emigracja rosyjskich pilotów pasażerskich do linii lotniczych w Azji zmusiła narodowego przewoźnika do zatrudnienia cudzoziemców. Od razu 120, ale nie wiadomo z jakich krajów,

Rosawiacja (odpowiednik Urzędu Lotnictwa Cywilnego) rozdzieliła kwoty na zagranicznych kapitanów samolotów rosyjskich linii. Najwięcej dostała grupa Aerofłotu. U narodowego przewoźnika zsiądzie ich w tym roku 30, a w należących do Aerofłotu liniach Rossija i Pobieda - odpowiednio 40 i 50.

Cudzoziemcy pilotować też będą (30 osób) samoloty UTair - linii z okręgu autonomicznego Chanty-Mansyjsk, Red Wings (10) i Azymut (10). Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że znajdą się odpowiedni chętni. Rosja oferuje pilotom mało zachęcające warunki pracy i niższe płace niż mają w innych krajach.

Exodus rosyjskich pilotów rozpoczął się w połowie 2014 roku. Według danych z czerwca 2017 roku w ciągu 2,5 roku pracę u rosyjskich przewoźników porzuciło ponad 300 pilotów, a 400 było w trakcie załatwiania przenosin do zagranicznego pracodawcy.

Najwięcej pilotów straciły linie krajowe - Wołga-Don, Uralskie Linie Lotnicze, S7 i WIM-Avia. Z tej ostatniej linii odeszło jednocześnie 12 kapitanów załóg, co stało się powodem opóźnień i anulowań wielu rejsów. W sumie ucierpiało z tego powodu ponad 10 tysięcy pasażerów.

Straty w załodze poniósł także Aerofłot. Odeszli najlepiej wyszkoleni, doświadczeni i biegłe mówiący po angielsku specjaliści. Z 300 już zatrudnionych w zagranicznych liniach, jedna trzecia pracuje w Chinach, wielu zasiliło też linie wietnamskie i hinduskie.

Podstawowy powód to zarobki. Chiński pilot dostaje miesięcznie średnio cztery razy więcej aniżeli rosyjski. Do tego miesięcznie liczba godzin pracy pilota to 80 godzin. W Rosji muszą latać co najmniej 90 godzin. Pekin daje też swoim lotnikom 96 dni urlopu w roku, a rosyjskie linie jedynie 70 dni.

W czerwcu Aerofłot ogłosił dodatkowy nabór pilotów do lotów cywilnych wśród lotników podległych Ministerstwu Obrony. Zanim zasiądą za sterami, muszą nauczyć się kierować takimi gigantami jak airbus ?320, boeing ?737 czy rosyjski sukhoi superjet 100 (SSJ100). Co ciekawe, pracy nie ma ponad 1,5 tysięcy absolwentów rosyjskich szkół lotnictwa cywilnego.