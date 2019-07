Zawieszony strajk na londyńskich lotniskach. Na razie tylko na czwartek

Według informacji regionalnego szefa Unite, Marka Bartera pracodawca przedstawił znacznie poprawioną ofertę płacową, więc być może okaże się, że warto ponownie usiąść do stołu negocjacyjnego. - Decyzja o zawieszeniu strajku nie jest jednak ostateczna, bo nową ofertę muszą jeszcze poznać wszyscy związkowcy, którzy potem, we czwartek, 25 lipca rano będą nad nią głosować — informował Mark Barter. Dopiero po tym głosowaniu zostanie ona upubliczniona. Jak ujawnił regionalny szef Unite związek jest również usatysfakcjonowany gotowością pracodawcy do tego by usiąść do stołu i wypracować nowy układ zbiorowy.