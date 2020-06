Lipcowy wysyp połączeń w LOT

W lipcu i sierpniu polski przewoźnik, oprócz wcześniej zapowiedzianych rejsów do największych miast europejskich poleci również do 36 kurortów, oferowanych z dziesięciu krajowych portów lotniczych. A jeszcze w lipcu mają ruszyć rejsy z Warszawy do USA.

Z Bydgoszczy będzie można polecieć do Zadaru i na Zakynthos; z Gdańska do Barcelony, Salonik, Dubrownika, Splitu, Zadaru, Burgas, Chanii, Tirany, Rzymu i Kawala oraz na wyspy Rodos i Korfu; z Katowic do Salonik, Chanii, Heraklionu, Burgas, Splitu, Tirany, Palma de Mallorca i na wyspy Kos, Rodos oraz Zakynthos; z Krakowa do Rzymu, Kalamaty, Barcelony, Zadaru, Chanii, Dubrownika, Salonik i na Santorini, Korfu, Zakynthos; z Lublina do Splitu i na Korfu; z Poznania do Rzymu, Kawala, Barcelony, Burgas, Spilitu, Palma de Mallorca, Podgoricy, Dubrownika, Heraklionu oraz na wyspy Zakynthos i Korfu; z Rzeszowa do Barcelony, Zadaru, Salonik i Burgas; a ze Szczecina do Zadaru; z Wrocławia do Burgas, Rzymu-Fiumicino, Palma de Mallorca, Kawala, Salonik, Barcelony, Chanii, Heraklionu, Dubrownika oraz na wyspy Kos, Rodos, Korfu i Santorini.