Pekin ustępuje. Amerykańskie linie polecą na chińskie lotniska

Chiny poinformowały, że złagodzą ograniczenia związane z koronawirusem, aby umożliwić większej liczbie zagranicznych przewoźników lot na chińskie lotniska. To reakcja Pekinu na zapowiedź Waszyngtonu w sprawie zakazu lotów chińskich linii lotniczych do USA.

Od 8 czerwca Chiny chcą złagodzić zakaz lotów do kraju przez zagraniczne linie lotnicze. Według komunikatu Chińskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAAC), zagraniczne linie lotnicze wyłączone z wcześniejszego planu lotów przychodzących mogą obsługiwać jeden międzynarodowy komercyjny lot pasażerski do Chin co tydzień, począwszy od najbliższego poniedziałku. CAAC nie wymienia z nazwy żadnego przewoźnika - informuje agencja Reutera. Linie lotnicze mogą same zdecydować do jakiego portu chcą latać. Poniżej dalsza część artykułu

Na lotniskach będą też przeprowadzane skrupulatne kontrole stanu zdrowia podróżnych. Jeśli okaże się, że co najmniej pięciu pasażerów zostanie pozytywnie przetestowanych na koronawirusa, to CAAC zablokuje operacje danej linii lotniczej na tydzień. natomiast jeśli okaże się, ze w samolocie będzie ponad 10 pasażerów z pozytywnym wynikiem, to linia zostanie zawieszona na cztery tygodnie.