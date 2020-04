Boeing szykuje się do zwolnień. Nie przetrwa bez pomocy

17 marca Boeing wystąpił do rządu USA o pomoc publiczną i w ramach szerokiego pakietu gospodarczego mógł skorzystać z 60 mld dolarów, przede wszystkim po to, by uchronić miejsca pracy. Ta pomoc jednak miałaby oznaczać przejęcie części udziałów w koncernie. Na to nie chce zgodzić się David Calhoun, stąd najprawdopodobniej decyzja o ograniczeniu zatrudnienia.