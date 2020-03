Koronawirus: Lufthansa chce pomocy państwa

Na razie linia robi, co może. Po uziemieniu 23 samolotów na samym początku kryzysu wywołanego przez koronawirusa, wysłaniu pracowników na płatne i bezpłatne urlopy, kilka dni temu Niemcy poinformowali o uziemieniu kolejnych 150 maszyn. A to oznacza, że siatka została ograniczona o połowę. Teraz personelowi został zaproponowany krótszy tydzień pracy, bo nic nie wskazuje na to, że kryzys w podróżach lotniczych miałby łagodnieć, a do rządu w Berlinie zarząd LH zwrócił się o pomoc finansową umożliwiającą utrzymanie zatrudnienia. „Kurzarbeit", z jakiego chce skorzystać Lufthansa polega na tym, że pracodawca chcąc ograniczyć straty wymuszane zwolnieniami, obniża wynagrodzenie pracowników, a różnica w ich uposażeniach ma być dopłacana przez państwo.