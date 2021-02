Loty wycieczkowe Ukraine International. Nad Kijowem i do Czarnobyla

"Ukraine International Airlines, po wielokrotnych prośbach naszych ukochanych pasażerów, którzy nie mogą polecieć z powodu pandemii COVID-19 i obowiązującej kwarantanny, zdecydowały się na wprowadzenie do sprzedaży możliwości lotniczych podróży. Dlatego oferujemy wycieczkę Lot nad Kijowem. Świat Oczami Pilota" — czytamy na stronie przewoźnika.

Po wylądowaniu na lotnisku Boryspol pasażerowie będą mieli możliwość zwiedzenia Boeinga 777 UIA, zrobią sobie pamiątkowe zdjęcia w kokpicie i jeśli zechcą, to porozmawiają z pilotami. Pierwszy taki rejs jest zaplanowany na 7 marca, sprzedaż biletów po 95 euro od osoby rozpoczęła się 12 lutego i zakończyła się tego samego dnia. Dlatego UIA zdecydowały się na wykonanie kolejnego rejsu 13 marca. Za każdym razem na pokładzie może być 100 pasażerów, chociaż jest tam 112 foteli.

— Latanie zawsze jest fascynujące. Dla nas w UIA popyt na loty wycieczkowe, to sygnał, że nie tylko my tęsknimy za podróżami lotniczymi i bliskością nieba. A dodatkowo jeszcze dla nas, pracowników linii lotniczej to nieomylny sygnał „ z zaplecza", że nasi pasażerowie naprawdę są zainteresowani lataniem. I w imieniu naszego zespołu w UIA obiecuję, że będziemy mieli takie oferty w przyszłości. Już w tej chwili przygotowujemy nowe interesujące projekty — mówił Bogdan Skotnikow odpowiedzialny za pomysł „Lotów nad Kijowem" — cytowany przez „Kiyv Post".