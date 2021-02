Najmniejsze przewozy w Stanach od 1984 r.

Przewoźnicy podają, że popyt na początku lutego był mniejszy o ponad 60 proc. Branżowa organizacja Airlines for America reprezentująca American, Deltę, United, Southwest i kilka innych poinformowała, że 9 największych przewoźników straciło 46 mld dolarów przed opodatkowaniem, a wielkość podróżnych nie wróci do poziomu sprzed pandemii wcześniej jak w 2023 albo 2024 r.

Amerykanom nadal nie wolno latać do Europy i do wielu innych krajów, podróże służbowe mocno ograniczono. Liczba lotów amerykańskich linii jest o 45 proc. mniejsza nic zwykle. Kongres pracuje nad kolejnym pakietem 1,9 bln dolarów pomocy na likwidację skutków koronawirusa, linie dostaną z tej sumy 14 mld na wypłaty poborów dla pracowników do 30 września. Wcześniej Kongres przyznał im 40 mld na place i 25 mld nisko oprocentowanych pożyczek.